Auch bei den Ölpreisen kam es nur zu einer kurzzeitigen Entspannung. Während sich der Preis für das Barrel der Nordseesorte Brent am Vormittag zunächst noch etwas abschwächte, zog er am Nachmittag wieder über die Marke von 110 Dollar an. Damit näherte sich der Brent-Preis wieder dem Hoch aus dem März von etwas mehr als 112 Dollar. Bei der für den US-Markt wichtigeren Sorte WTI fiel der Anstieg ähnlich aus.