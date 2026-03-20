Etwas Entspannung gab es bei der Entwicklung der Gaspreise. Am Donnerstag waren diese noch deutlich gestiegen, nachdem ein Angriff des Irans auf Anlagen in Katar für erhebliche Schäden gesorgt hatte. Noch liegt der Preis aber immer noch deutlich über den Vorkrisenwerten. Dies belastet vor allem Asien und Europa, die vergleichsweise viel Gas aus der Region importieren.