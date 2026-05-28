Allerdings fielen die Verluste letztlich nicht ganz so markant aus, nachdem der Leitindex im Handelsverlauf zeitweise mehr als 1 Prozent im Minus gestanden hatte. Der Grund war ein am späten Nachmittag veröffentlichter US-Medienbericht, wonach ein Deal zwischen den USA und dem Iran auf dem Tisch liege - und nur noch auf die Zustimmung des US-Präsidenten warte.