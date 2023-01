Ob die positive Tendenz anhält, dürfte vor allem von den am Donnerstag erwarteten US-Inflationsdaten abhängen. Sollte die Teuerung weiter sinken, "wäre dies ein weiterer Katalysator für den Aktienmarkt", sagte ein Händler. Auch in Europa hat die Teuerung nachgelassen und viele Börsianer sind der Ansicht, dass der Höhepunkt der Inflation überschritten sei. Doch sei sie weiterhin inakzeptabel hoch und daher müssten sowohl die US-Notenbank als auch die EZB die Zinsen weiter anheben. Impulse für den Markt werden zudem am Wochenschluss erwartet, wenn die Grossbanken in den USA die Berichtssaison zum vierten Quartal einläuten.