Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch erneut etwas abgeschwächt. Wie bereits am Dienstag, war das Minus aber moderat, vor allem angesichts des siebentägigen Höhenflugs zuvor. Der Handel verlief mehrheitlich in einer relativ engen Spanne nahe der Nulllinie und damit ohne klare Richtung. Von einem Stimmungsumschwung nach der Hausse bis und mit vergangenem Montag war in Börsenkreisen noch nicht die Rede. Vielmehr hielt die Spannung vor dem am Donnerstag beginnenden Treffen der globalen Notenbanker in Jackson Hole an. Am Abend stand noch das Protokoll der Sitzung der US-Notenbank von Ende Juli auf der Agenda, dem aber für einmal nicht allzu grosse Bedeutung zugemessen wurde.