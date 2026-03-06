Der Schweizer Aktienmarkt ist am letzten Handelstag der Woche erneut im Banne des Iran-Krieges gestanden. Die Folgen des nun knapp eine Woche alten Krieges für die globale Wirtschaft, den Welthandel oder die weltweite Inflation sind noch weitgehend im Nebel. Dazu kamen am Nachmittag noch enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten. Entsprechend büsste der SMI auch am Freitag viel Terrain ein, die ganze Woche wurde für den hiesigen Leitindex zur schwächsten seit fast einem Jahr.