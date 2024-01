Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag klar im Plus geschlossen und beendete damit auch die Gesamtwoche knapp positiv. Nach dem Dämpfer wegen der unerwartet hohen Konsumentenpreise vom Vortag hat der Leitindex SMI die Marke von 11'200 Punkten wieder zurückgewonnen. Auch im Vergleich zum Schlussstand von Ende 2023 notieren die Schweizer Aktien nun etwas höher. Die am Freitagnachmittag vorgelegten Daten zu den Produzentenpreisen in den USA haben die Börsen hierzulande kaum bewegt, auch wenn sie etwas tiefer ausgefallen sind als erwartet. Ebenso wenig vermochten die Quartalszahlen einiger der grossen US-Banken den Schweizer Aktien den Stempel aufzudrücken.

12.01.2024 18:15