Auslöser für die Erholung war die Entspannung am US-Anleihenmarkt. In den vergangenen Tagen hatten sich Vertreter der US-Notenbank Fed in Richtung stabiler Leitzinsen geäussert. Die gestiegenen Renditen hätten zu restriktiveren Finanzierungsbedingungen geführt. Dadurch würden weitere Zinserhöhungen weniger notwendig. Gebremst wurde der Kursanstieg dann aber von stärker als erwartet gestiegenen US-Produzentenpreisen. Am Abend veröffentlicht das Fed das Protokoll der jüngsten Sitzung. Am (morgigen) Donnerstag stehen in den USA dann neben den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten auch die Konsumentenpreise auf dem Programm. Wichtige Daten, könnten diese den Anlegern doch Signale für den weiteren geldpolitischen Kurs des Fed geben.