Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag mit leichten Gewinne geschlossen. Der Leitindex SMI startete den Handelstag zunächst klar im Minus und pendelte über weite Strecken uninspiriert um das Niveau vom Vortagesschluss. Am Schluss eroberte er - angeschoben insbesondere vom Schwergewicht Nestlé - aber die Marke von 11'700 Punkten zurück und ging nahe am Tageshoch aus dem Handel. Ein Jahresendrally mag sich aber nicht so richtig einstellen. Im vierten Quartal liegt der SMI zwei Wochen vor dem letzten Handelstag des Jahres 3,5 Prozent im Minus.