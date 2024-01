An der Wall Street sorgten derweil Konjunkturdaten für Schwung. In den USA hat das annualisierte BIP-Wachstum im vierten Quartal mit 3,3 Prozent die Prognose von 2,0 Prozent klar übertroffen. Zugleich stieg der von der US-Notenbank als Inflationsmass favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) nur um 1,7 Prozent nach einem Plus von 2,6 Prozent im Vorquartal. Unter dem Strich signalisieren die Daten stabiles Wirtschaftswachstum bei zugleich deutlich nachlassendem Inflationsdruck - aus Sicht von Börsianern eine ideale Kombination.