Nach der kalten Dusche von Fed-Chef Jerome Powell in der Vorwoche sei der Fokus wieder voll auf die US-Geldpolitik gerichtet, hiess es am Markt. Powell hatte mit seinen warnenden Worten, das Fed sei nicht völlig davon überzeugt, die Geldpolitik ausreichend gestrafft zu haben, den Hoffnungen auf einen Abschluss des Zinszyklus in den USA einen herben Dämpfer verpasst. Daher rückten automatisch die US-Inflationsdaten in den Mittelpunkt. Zudem drückte auch die Nachricht, dass die Ratingagentur Moody's den USA demnächst die Top-Bonität aberkennen könnte, etwas auf die Stimmung. Ende Woche stehen wieder Gespräche zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit der USA im immer noch nicht beigelegten Haushaltsstreit an.