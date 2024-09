Der Schweizer Aktienmarkt hat nach der Stabilisierung zum Wochenauftakt am Dienstag etwas tiefer geschlossen. Frühe Gewinne konnten nicht bis Handelsende gehalten werden - im Gegenteil. Mit einer tieferen Eröffnung der Standardwerte an der Wall Street drehten auch die hiesigen Dividendenpapiere leicht ins Minus. Von der Nachrichtenfront kam einiges Negatives, wie etwa die Gewinnwarnung des Autobauers BMW oder die düstere Prognose des deutschen Chemieverbands VCI. Übergeordnet steht die Börse im Bann der anstehenden Zinsentscheidungen in Europa und den USA.