Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag leicht nachgegeben. Nach einem freundlichen Start gab der Leitindex SMI seine Gewinne wieder ab und bewegte sich danach über weite Strecken leicht unter dem Schlusskurs vom Freitag. Dabei verlief das Geschäft - wie schon am Morgen von Händlern vorausgesagt - bei dünnen Umsätzen in ruhigen Bahnen. Denn es fehlten die Impulse aus den USA, wo die Märkte wegen des Martin-Luther-King-Feiertages geschlossen blieben.

15.01.2024 18:15