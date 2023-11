Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag fester geschlossen. Ausgelöst wurde der Anstieg laut Händlern unter anderem von den anziehenden Kursen der beiden Schwergewichte Nestlé und Novartis. Dies hob den SMI vorübergehend auf den höchsten Stand seit gut einem Monat. Zuvor hatte sich der Markt über weite Strecken in einer engen Spanne seitwärts bewegt. Vor der am Abend anstehenden Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der letzten US-Notenbank-Sitzung hätten es die Anleger aber vorgezogen, sich zurückzulehnen und abzuwarten. Vom Protokoll werden Hinweise auf die weitere US-Geldpolitik erwartet. Aktuell wird nicht mit weiteren Zinserhöhungen gerechnet, sondern angesichts einer konjunkturellen Abschwächung auf erste Senkungen im kommenden Jahr gesetzt.

21.11.2023 18:15