Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag fester geschlossen. Die Ampeln standen auf Grün, nachdem die Dividendenpapiere am Vortag nach einem bewegten Ritt leicht nachgegeben hatten. Die Euphorie nach dem klaren Wahlsieg von Donald Trump in den US-Präsidentschaftswahlen hatte am Mittwoch nicht lange angehalten. Doch nun richtet sich das Augenmerk auf die am Abend erwartete US-Zinsentscheidung: Börsianer rechnen fest mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte.