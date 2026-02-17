Gleichzeitig warten die Anleger auf Neuigkeiten von geopolitischer Seite. Derzeit finden in Genf Gespräche zum Krieg in der Ukraine und zum Iran statt. Denn US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt die Möglichkeit eines Militärschlags im Nahen Osten immer wieder betont. Die USA haben in der vergangenen Woche einen zweiten Flugzeugträger in die Region entsandt. Derweil haben Einheiten der Revolutionären Garde ihre Präsenz an der Strasse von Hormuz erhöht.