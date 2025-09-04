Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag deutlich fester geschlossen, getragen von dem starken Anstieg der US-Aktien am Vorabend im Zuge sinkender US-Anleiherenditen. Am Nachmittag schalteten die Anleger jedoch einen Gang zurück und die wichtigsten Indizes schlossen unter ihrem Tageshoch. Denn am Tag vor den mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten wollte sich niemand zu stark aus dem Fenster lehnen, hiess es im Handel.