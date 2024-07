Ausserdem warten die Investoren laut Händlern auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed am morgigen Mittwoch. Dazu werden dieser Tage auch Quartalszahlen einiger US-Big Techs veröffentlicht. Neben Microsoft nach dem heutigen Börsenschluss, folgen im Wochenverlauf mit Meta, Apple und Amazon weitere Vertreter der «Maginficent Seven». Ebenfalls auf dem Programm stehen die Zinsbeschlüsse der Bank of Japan (am Mittwoch) und der Bank of England (am Donnerstag) ab.