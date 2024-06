Die hoch riskante Ausrufung von Parlamentswahlen durch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron belaste nicht nur die Märkte in Frankreich, sondern in ganz Europa, stellte ein Marktbeobachter fest. Eine Niederlage Macrons drohe die Agenda der europäischen Integration zu beeinträchtigen. Derweil versuchten die Investoren auch die neuen geldpolitischen Ereignisse in den USA zu verarbeiten, nachdem die US-Notenbank Fed zur Wochenmitte mit zurückhaltenden Aussagen enttäuscht hatte.