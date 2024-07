Nach einem mehrheitlich seitwärts verlaufenen Handel knapp in der Gewinnzone, kam gegen Handelsende noch etwas Nervosität auf und die Kurse bröckelten ab. In Marktkreisen wurde dies auf den am Wochenende anstehenden zweiten Wahlgang in Frankreich zurückgeführt. Die am Nachmittag publizierten Daten zum Arbeitsmarkt in den USA hinterliessen hingegen unmittelbar kaum Spuren. Sie wurden hinsichtlich des weiteren Zinskurses in den USA als eher neutral interpretiert.