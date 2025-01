Der Schweizer Aktienmarkt ist mit etwas festeren Kursen in die neue Woche gestartet. Am zweiten Handelstag des Jahres schwenkten die Dividendenpapiere nach einem verhaltenen Start am Nachmittag im Sog einer freundlichen Wall Street auf einen positiveren Kurs um. Auch die künftige Präsidentschaft von Donald Trump beschäftigte die Anleger. Die Hoffnung auf weniger Konjunkturgegenwind durch globale Handelsstreitigkeiten machte am Berichtstag Schlagzeilen. Trump dementierte aber umgehend einen Bericht in der «Washington Post», wonach die Einführung von Zöllen auf bestimmte kritische Importe beschränkt werden solle.