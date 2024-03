Die Schweizer Börse hat am Dienstag erneut freundlich tendiert. Am Nachmittag publizierte Konjunkturdaten aus den USA bewegten die Märkte kaum. Demnach trübte sich im März die Stimmung der amerikanischen Konsumenten ein. Börsianer sprachen insgesamt von einem Geschäft, das in ruhigen Bahnen verlief: «Man merkt schon langsam die Osterfeiertage», sagte ein Händler. Insgesamt steuert der Schweizer Leitindex SMI auf ein positives erstes Quartal zu, dieses endet am Gründonnerstag.