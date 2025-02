Der Schweizer Aktienmarkt ist mit etwas festeren Notierungen in die neue Woche gestartet. Von einem Schock nach der Ankündigung neuer US-Zölle konnte am Montag keine Rede sein. Die Anleger blieben ruhig und warteten zunächst ab, sagten Börsianer. Denn noch sei nicht klar, welche Zölle die USA zukünftig in welcher Höhe gegenüber wem erheben werde. Entsprechend bewegten sich die hiesigen Aktienindizes am Montag mit kleinen Aufschlägen in einer engen Spannbreite.