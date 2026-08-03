In der zweiten Sitzungshälfte drückte aber die an der Wall Street wiedererwachte Lust auf KI- und Technologie-Aktien das Sentiment für den Schweizer Aktienmarkt. Auf der anderen Seite des Atlantiks hat der Dow Jones Industrial Anlauf zu einem Rekordhoch genommen und auch für den technologielastigen Nasdaq ging es deutlich nach oben. Da der Schweizer Börsenplatz aber eher defensiver Natur ist, bröckelten hier die Gewinne allmählich ab.