Der Schweizer Aktienmarkt ist sehr freundlich in die neue Woche gestartet. Nach den Verlusten der Vorwoche war die vor allem technisch bedingte Gegenbewegung nicht aussergewöhnlich, hiess es am Markt. Gut kam zudem die Zinssenkung in China an den Märkten an: Dort hat die Zentralbank zur Unterstützung der schwächelnden heimischen Wirtschaft die Leitzinsen gesenkt. Derweil kommt hierzulande die Bilanzsaison in die heisse Phase. In den nächsten drei Tagen werden diverse SMI-Unternehmen ihren Halbjahresbericht präsentieren - darunter am Donnerstag die Schwergewichte Nestlé und Roche sowie Lonza.