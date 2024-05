Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag klar fester aus der Sitzung gegangen. Damit hat der Leitindex SMI seit vergangenem Freitag fünf Börsentage in Folge mit steigenden Kursen hinter sich gebracht. Zum Jahreshoch von Mitte März bei knapp 11'800 Punkten fehlen lediglich noch gut 40 Punkte. Gestützt wurde das Sentiment laut Händlern von neu aufgekeimten Zinssenkungshoffnungen aus den USA, von guten Konjunkturdaten aus China und einem gewissen Nachholbedarf des hiesigen Marktes, der am Vortag wegen Auffahrt geschlossen war. Allerdings verlief das Handelsgeschehen am Brückentag für das verlängerte Wochenende in eher ruhigen Bahnen, impulsgebende Nachrichten waren kaum vorhanden. Auch die schwach ausgefallenen Daten zum Konsumentenvertrauen der Uni Michigan brachten keine Bewegung mehr in die Schweizer Aktien.