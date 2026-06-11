Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag gemessen am SMI erneut mit einem Plus beendet. Unter dem Strich beeindruckten weitere Drohungen von Donald Trump gegen den Iran die Anleger wenig. Diese würden an den Märkten längst nicht mehr die Wirkung wie vor zu Beginn des Iran-Konflikts entfalten, hiess es am Markt. Auch die Börsen in Frankfurt, London und Paris schlossen im grünen Bereich.