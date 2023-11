Mildere Inflationsdaten im Oktober hatten im Wochenverlauf die Hoffnungen der Optimisten auf ein Zinshoch in den USA bestärkt. «Wie Reinhold Messner freut sich der Markt, endlich am (Zins-)Gipfel angelangt zu sein», umschrieb ein Analyst die Stimmung. Aber nicht alle Marktteilnehmer seien davon überzeugt, sagte er weiter. Da am Berichtstag eine Reihe von US-Konjunkturdaten veröffentlicht wurden, sei das Geschäft eher ruhig verlaufen. Vom US-Arbeitsmarkt, aus der Industrie und vom Immobilienmarkt kamen dann insgesamt negative Nachrichten. Die Daten festigten die Markterwartung, dass die US-Zentralbank Fed mit ihren Zinsanhebungen am Ende angekommen ist. Doch für eine Kurserholung reichte es doch nicht.