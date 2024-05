Gebremst wurde die Stimmung auch von US-Notenbank-Mitgliedern. So wies Loretta Mester darauf hin, dass die Erwartung von gleich drei Zinssenkungen noch in diesem Jahr übertrieben sein dürfte. Gleichzeitig geht der Blick nach vorne. Am Mittwochabend wird das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht. Zuletzt hatten die US-Inflation und einige schwächere Konjunkturzahlen für Aufschwung an den Börsen gesorgt. Mit Spannung erwartet wird zudem der Quartalsbericht des KI-Vorzeigeunternehmens Nvidia, der ebenfalls am Mittwochabend publiziert wird.