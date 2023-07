Fed und EZB würden nach dem krassen Zinserhöhungszyklus nun ein wenig abwarten, was in Sachen Konjunktur, Arbeitsmarkt und Inflation in den kommenden Wochen geschehen werde, kommentierte ein Händler. Der Zinsgipfel dürfte wohl erreicht sein, glauben viele Beobachter. Kaum Beachtung fanden dagegen neue Konjunkturdaten: So hat sich die Inflation in Deutschland im Juli leicht abgeschwächt, während die deutsche Wirtschaft in einer Flaute feststeckt. Und in den USA sind die Arbeitskosten im Frühjahr etwas weniger stark gestiegen als erwartet. Das gleiche galt für das Michigan-Konsumklima, das sich etwas schwächer verbessert hat als vorausgesagt.