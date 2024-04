Da die Berichtssaison zum vierten Quartal 2023 mehr oder weniger abgeschlossen sei und neue Ergebnisse erst in den kommenden Wochen anstünden, müssten sich die Investoren auch in dieser verkürzten Woche fast komplett auf Konjunkturdaten fokussieren. Und da diese zuletzt mehrheitlich konjunkturpositiv ausgefallen seien, sei die Unsicherheit gestiegen, wann die US-Notenbank Fed denn nun den Leitzins senken werde. Vor allem mit Blick auf das Fed hatten sich die Erwartungen an Zinssenkungen zuletzt nach hinten verschoben. Das Fed dürfte damit keine Eile haben, die Zinsen zu senken, hiess es am Markt.