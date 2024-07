Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag etwas unter Gewinnmitnahmen gelitten. Das Geschäft verlief aber laut Händlern vor allem ferienbedingt mehrheitlich in ruhigen Bahnen. Nach dem Zahlenreigen am Donnerstag hätten die kursbewegenden Impulse gefehlt, meinte einer. Auch der kleine Verfallstermin an der Eurex habe kaum Einfluss gehabt, zudem habe es auch an möglichen Konjunkturimpulsen aus den USA gefehlt. Für etwas Verunsicherung habe zumindest phasenweise auch die weltweite IT-Panne gesorgt.