Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag praktisch unverändert geschlossen. Nach einer leicht negativen Eröffnung ging es nach oben, bevor dann die Kurse wider etwas abbröckelten, um sich dann in der zweiten Hälfte des Nachmittags wieder zu erholen. Dies könnte unter anderem daran gelegen haben, dass die Marktteilnehmer erst die auf den Mittwoch verschobene Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten abwarten wollten, hiess es am Markt. Zum Wochenschluss gibt es dann noch US-Inflationsdaten. Beide Datenpunkte könnten die Märkte bewegen, da sie Hinweise auf die künftige US-Zinspolitik geben dürften.