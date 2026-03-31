Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag seine jüngste Erholung fortgesetzt. Die Optimisten am Markt klammern sich weiter an die Hoffnung, dass der Krieg im Nahen Osten bald enden könnte. Laut dem «Wall Street Journal» etwa soll sich US-Präsident Donald Trump gegenüber seinen Beratern bereit erklärt haben, den Krieg im Iran zu beenden. Dies solle geschehen, selbst wenn die strategisch wichtige Strasse von Hormus weiterhin gesperrt bleibe.