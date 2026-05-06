Trump trübt Stimmung etwas ein

US-Präsident Donald Trump trübte mit einem Post am frühen Nachmittag die Stimmung dann aber wieder spürbar ein. Zwar stellte er eine Einigung mit dem Iran durchaus als möglich dar, jedoch untermauerte er seine Drohungen gegen das Regime. So droht er mit grösseren Bombardements als zuvor, sollte der Iran nicht einlenken. Dies trieb den Preis für Öl dann auch wieder klar über die Marke von 100 Dollar.