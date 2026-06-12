Die Stimmung vor dem Wochenende war klar konstruktiv. Dominiert wurde das Börsengeschehen aus geopolitischer Sicht einmal mehr von Hoffnungen auf eine baldige Lösung im Nahost-Konflikt. Die Verhandlungen über eine Befriedung im Nahen Osten standen angeblich vor einem Durchbruch. Es war für einmal nicht nur US-Präsident Donald Trump, der ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran in Aussicht stellt, diesmal sprach auch die Islamische Republik von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss. Die Dokumente könnten bereits an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden.