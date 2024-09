Am anderen Ende des Kurstableaus erholte sich die UBS-Aktie (+0,6 Prozent) von ihren Vortagesverlusten. Der Bankensektor war durch Aussagen der US-Investmentbank JPMorgan über die eigene Geschäftsentwicklung belastet worden. Derweil will die UBS bereits im ersten Quartal nächsten Jahres 85 «doppelte» Filialen zusammenlegen, am Ende der CS-Integration sollen laut Schweiz-Chefin Sabine Keller-Busse noch rund 190 Filialen übrig bleiben. Das wären dann in etwa wieder so viele wie die UBS vor der CS-Übernahme bereits hatte. Auch Zurich (+0,7 Prozent) und Partners Group (+0,1 Prozent) zeigten Gewinne.