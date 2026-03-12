Die internationalen Finanzmärkte stehen weiterhin im Banne des Iran-Krieges. Seit die zwischenzeitlichen Hoffnungen auf ein schnelles Ende einen Dämpfer bekommen haben, geht es an den Aktienmärkten wieder mehrheitlich nach unten. So auch heute: Der Schweizer Leitindex SMI verlor zum dritten Mal in dieser Woche deutlich. Und auch andere Märkte wie der deutsche Dax oder der französische CAC 40 büssten an Terrain ein, und auch die Wall Street stand zumindest zum Europa-Schluss tief im roten Bereich.