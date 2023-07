Derzeit profitierten die Märkte vom ungebrochenen Optimismus und den steigenden Kursen in den USA, wo die Marktteilnehmer auf das baldige Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank wetteten, sagte ein Händler. Es gebe derzeit eine gewisse Diskrepanz zwischen diesen Hoffnungen der Börsianer und der tatsächlichen Datenlage. So wiesen zahlreiche Wirtschaftsindikatoren seit Monaten auf eine Rezession hin. "Die vollständigen Auswirkungen der gestiegenen Leitzinsen beginnen gerade erst damit sich zu zeigen und dürften die Realwirtschaft in den kommenden Quartalen zunehmend beeinträchtigen", kommentierte ein Experte. Zudem mehrten sich die Gewinnwarnungen und auch der starke Franken werde hierzulande in den Firmenabschlüssen immer öfters als negativer Faktor genannt, sagte Händler.