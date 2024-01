Dahinter folgten Lonza (+3,2 Prozent), die den seit Jahresanfang dauernden Aufwärtstrend fortsetzten. Die Aktien des Pharmazulieferers hatten die beiden Vorjahre mit einem Minus beendet. Die Zeit für eine Gegenbewegung sei mehr als reif gewesen, hiess es am Markt. Lonza informiert am Freitag über 2023 und die Aussichten für 2024. Am Markt war daher auch von Käufen vor den Zahlen die Rede.