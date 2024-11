Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag klar nachgegeben. Die turbulente Woche im Zeichen der Wiederwahl Donald Trumps, der erwarteten Zinssenkung der amerikanischen Notenbank sowie dem Aus der deutschen Regierung endet damit mit einem Kater noch vor dem Wochenende. Die Euphorie der Investoren in den USA sprang höchstens für einen kurzen Moment auf die europäischen Börsenplätze über, rasch machte sie aber der Ernüchterung ob der unklaren Zukunft des globalen Handels Platz. Für den hiesigen Leitindex SMI ging damit die dritte Woche in Folge mit einem Minus von über 1 Prozent zu Ende, was mit dem Fall unter die Marke von 11'800 verbunden war.