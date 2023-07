Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag in einem sehr impulslosen Handel mehr oder weniger an Ort getreten. Der Handel verlief laut Börsianern angesichts des Unabhängigkeitsfeiertags in den USA, an dem die dortigen Börsen geschlossen bleiben, in ruhigen Bahnen. Und auch auf Konjunkturseite mangelte es an Daten, die den Markt massgeblich beeinflussen konnten.

04.07.2023 18:15