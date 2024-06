Die Schweizer Aktienbörse hat am Montag deutlich nachgegeben, aber klar über dem Tagestief geschlossen. Ein Grund für die Schwäche war laut Händlern der Ausgang der Europa-Wahl, der die Märkte verunsichert habe. Zudem belasteten Verkäufe in den SMI-Schwergewichten den Gesamtmarkt. Diese hatten zuletzt den Markt nach oben geführt. Auch hätten sich die Anleger vor den Grossereignissen der Woche - gemeint sind vor allem die Sitzung der US-Notenbank Fed und die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Mittwoch - vorsichtig verhalten und die Positionen etwas abgebaut, wie ein Händler meinte. Eine Zinsänderung des Fed wird allerdings nicht erwartet.