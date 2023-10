Negativ aufgenommen wurde laut den Experten zudem, dass die Einigung im US-Haushaltsstreit nur eine vorübergehende sei. Denn schon in 45 Tagen dürften die Finanzmärkte wieder an genau der gleichen Stelle stehen, und dann droht abermals ein Shutdown. «Das Spiel könnte sich so noch Monate bis ins nächste Jahr hinein fortsetzen», warnte ein Händler. «Mit jedem neuen Streit wächst aber das Risiko einer erneuten Abstufung der Bonitätsnote durch eine der Ratingagenturen.» Und sollte es dazu kommen, dürften Aktien und Anleihen unter Druck geraten. Derweil bestätigte der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone und auch aus der Schweiz am Morgen das trübe Bild für die Industrie.