Am Montagnachmittag sagte US-Präsident Donald Trump zu Bloomberg, es sei «sehr unwahrscheinlich», dass er die zweiwöchige Waffenruhe mit dem Iran verlängern werde, falls vor deren Ablauf keine für ihn zufriedenstellende Einigung erzielt werde. Und die wichtige Strasse von Hormus bleibe so lange blockiert, bis eine endgültige Vereinbarung getroffen sei.