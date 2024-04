Händler sprachen von einem eher lustlosen Handel in ruhigen Bahnen. Denn vor dem Feiertag und der US-Zinsentscheidung am Mittwoch hätten sich viele Marktteilnehmer zurückgehalten. Es wird allgemein erwartet, dass das Fed den Leitzins unverändert belassen wird. Mit der Inflation in der Eurozone am Dienstag und dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag hat die Woche abgesehen von der amerikanischen Notenbank viel zu bieten. Zudem legen mit Amazon und Apple zwei weitere US-Tech-Giganten ihre Zahlen vor.