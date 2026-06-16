Die formelle Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs ist für Freitag in Genf vorgesehen. Marktteilnehmer sprachen am Dienstag von einem diplomatischen Erfolg auf Bewährung und wiesen darauf hin, dass noch zahlreiche Details offen seien. Derweil richtet sich der Blick zunehmend auf die Geldpolitik: Im Mittelpunkt steht die Sitzung der US-Notenbank Fed am (morgigen) Mittwoch. Am Donnerstag folgt die Schweizerische Nationalbank (SNB) mit ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung.