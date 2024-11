US-Konjunkturdaten fielen insgesamt gemischt aus und gaben keine klare Richtung vor, zumal das von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Inflationsmass PCE im Oktober wie erwartet ausgefallen war. Auch die miserable Kauflaune in Deutschland, welche das GfK-Konsumklima belegte, half den Aktienmärkten in Europa wenig. Die Zoll-Ankündigungen von Donald Trump vom Dienstag dämpften die Stimmung hierzulande weiterhin. Die UBS sieht immerhin Spielraum für Verhandlungen, auch wegen des Freihandelsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten und seinen beiden Nachbarn. «Zolldrohungen können kurzfristige Marktvolatilität auslösen, aber der fundamentale Hintergrund bleibt unterstützend», so die Bank in einem Kommentar.