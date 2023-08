Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach einem etwas volatilen Handelsverlauf im Plus geschlossen. Am frühen Nachmittag sank der SIM als wichtigster hiesiger Aktienindex bedrohlich Richtung 11'000 Punkte, ehe er sich nach Veröffentlichung von US-Arbeitsmarktdaten wieder deutlich erholte und gar knapp ins Plus vorstiess. Insgesamt gab es auf Wochensicht aber doch ein deutliches Minus - vor allem die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch die Ratingagentur Fitch Anfangs Woche liess die Märkte in den Tagen darauf erschauern. "Dies hat das Vertrauen in die Märkte wohl etwas stärker erschüttert als anfänglich erwartet", sagte ein Händler mit Bezug auf das Geschehen der letzten Tage.

04.08.2023 18:15