Die Schweizer Börse hat am Dienstag ihre Negativtendenz der letzten Handelstage fortgesetzt. Der Leitindex SMI verlor am dritten Handelstag in Folge an Wert und rutschte dabei unter die Marke von 11'000 Punkten. Für Verunsicherung sorgten schwache Konjunkturdaten aus China und Europa, während Angaben zur US-Industrie kaum zu überzeugen vermochten. Die US-Börse ist nach der feiertagsbedingten Pause vom Montag (Labour Day) mit Abgaben in die neue Börsenwoche gestartet. In der weltgrössten Volkswirtschaft gilt es wieder einmal, einen Shutdown des Haushalts zu verhindern.

05.09.2023 18:15